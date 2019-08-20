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Разработана новая ОС, работающая быстрее Android

Компания Cloudmosa разработала собственную операционную систему Puffin OS, предназначенную для бюджетных смартфонов. По их словам, новая ОС работает быстрее Android и способна обеспечить более высокую производительность на недорогих устройствах.
Разработана новая ОС, работающая быстрее Android

Операционная система Puffin OS в настоящий момент функционирует всего на нескольких бюджетных смартфонах – Redmi Go и Nokia 1. Эти устройства изначально работали на ОС Android Go, являющейся облегченной версией полноценной Android. Главной особенностью разработки Cloudmosa является способ функционирования программ.

Для запуска приложений новая ОС Puffin OS не использует мощность самого смартфона. Программы открываются в облаке, а весь процесс происходит в виде веб-соединения. Подобную идею многие технологические гиганты уже не раз пытались привнести в игровую индустрию, но пока все попытки нельзя назвать удачными. С программами должно быть проще, так как они требует меньших ресурсов.

Создатели Puffin OS заявили, что для стабильной работы их операционной системы хватит даже низкоскоростного мобильного интернета 2,5G, не говоря уже за более мощные варианты. Именно данная особенность позволяет этой новинке быть значительно быстрее Android. Компания Cloudmosa планирует устанавливать свою ОС на бюджетные смартфоны разных брендов. Она уже успела заявить о том, что собирается сотрудничать с производителями напрямую.

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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:45

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