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В России вырос спрос на дизельные автомобили с пробегом

В 2019 году в России вырос спрос на дизельные автомобили на вторичном рынке. Авто с пробегом, имеющие подобные двигатели, продемонстрировали рост продаж на 7%, в среднем за них просят на 13% больше.
В России вырос спрос на дизельные автомобили с пробегом

В 2018 году цена составляла 873 тысячи рублей, а в 2019-м – 987 тысяч. Наибольший рост спроса на дизельные автомобили с пробегом показали Красноярск, Ульяновск и Краснодар. Их результаты: 35%, 21% и 15% соответственно. Также есть три города, где спрос на подобные авто снизился: в Екатеринбурге на 9%, а в Тюмени и Волгограде на 6%. Наибольший рост цен на вторичном рынке на машины с таким двигателем зафиксирован в Иркутске – 37%. За ним идут Екатеринбург (31%) и Челябинск (21%). Самара стала уникальным городом, так как только в ней стоимость этих авто снизилась.

Также была опубликована статистика спроса на подержанные автомобили с дизельными двигателями с учетом их марок. Лидером является Volkswagen, он занимает 14% всего рынка. На второй и третьей строчки расположились Mercedes-Benz (13%) и Toyota (11%). Первую пятерку замыкают BMW и Ford. Результаты авто этих брендов - 8% и 7% соответственно.

Самой популярной моделью дизельного автомобиля с пробегом оказался Ford Transit, на эту машину приходится 4,2% всего спроса. Далее идет Volkswagen Transporter – 4,1%. Тройку лидеров замыкает Toyota Land Cruiser – 3,9%. В первой пятерке также оказались Hyundai Grand Starex и Peugeot Traveler.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:56

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