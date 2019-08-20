В России вырос спрос на дизельные автомобили с пробегом





В 2018 году цена составляла 873 тысячи рублей, а в 2019-м – 987 тысяч. Наибольший рост спроса на дизельные автомобили с пробегом показали Красноярск, Ульяновск и Краснодар. Их результаты: 35%, 21% и 15% соответственно. Также есть три города, где спрос на подобные авто снизился: в Екатеринбурге на 9%, а в Тюмени и Волгограде на 6%. Наибольший рост цен на вторичном рынке на машины с таким двигателем зафиксирован в Иркутске – 37%. За ним идут Екатеринбург (31%) и Челябинск (21%). Самара стала уникальным городом, так как только в ней стоимость этих авто снизилась.Также была опубликована статистика спроса на подержанные автомобили с дизельными двигателями с учетом их марок. Лидером является Volkswagen, он занимает 14% всего рынка. На второй и третьей строчки расположились Mercedes-Benz (13%) и Toyota (11%). Первую пятерку замыкают BMW и Ford. Результаты авто этих брендов - 8% и 7% соответственно.Самой популярной моделью дизельного автомобиля с пробегом оказался Ford Transit, на эту машину приходится 4,2% всего спроса. Далее идет Volkswagen Transporter – 4,1%. Тройку лидеров замыкает Toyota Land Cruiser – 3,9%. В первой пятерке также оказались Hyundai Grand Starex и Peugeot Traveler.