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Названы 5 способов ездить на автомобиле и не покупать его

Далеко не каждый человек может позволить себе приобрести и содержать собственное авто, однако сейчас эта ситуация не является безвыходной. Названы 5 способов, позволяющих ездить на автомобиле и не покупать его.
Названы 5 способов ездить на автомобиле и не покупать его

Первый из них – это каршеринг. В последние годы он стремительно развивается на территории России, поэтому водители имеют все больше возможностей получить временное авто для своих нужд. Подобные услуги предоставляют многие компании в Москве и Санкт-Петербурге, а также некоторых других городах.

Следующий способ ездить на автомобиле и не покупать его – это райдшеринг. Он подразумевает под собой совместную поездку из одного места в другое, особенно подобные услуги популярны при путешествиях в другие города. Райдшеринг позволяет получить больший комфорт и сэкономить деньги на билете на автобус. Сейчас автомобили начинают предоставлять по подписке. За небольшую сумму человек может получить возможность свободно ездить на авто и не покупать его. Такие сервисы предоставляют большой выбор с разнообразными тарифами.

Не стоит забывать про аренду и прокат. Компании, предоставляющие такие возможности, обычно могут предложить не только обычные, но и премиальные автомобили. И последний способ – это аренда непосредственно у владельца авто. В этом случае главное правильно оформить документы, особенно это касается страхового свидетельства, иначе возникнут проблемы с ГИБДД.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:49

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