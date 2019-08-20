Названы 5 способов ездить на автомобиле и не покупать его





Первый из них – это каршеринг. В последние годы он стремительно развивается на территории России, поэтому водители имеют все больше возможностей получить временное авто для своих нужд. Подобные услуги предоставляют многие компании в Москве и Санкт-Петербурге, а также некоторых других городах.Следующий способ ездить на автомобиле и не покупать его – это райдшеринг. Он подразумевает под собой совместную поездку из одного места в другое, особенно подобные услуги популярны при путешествиях в другие города. Райдшеринг позволяет получить больший комфорт и сэкономить деньги на билете на автобус. Сейчас автомобили начинают предоставлять по подписке. За небольшую сумму человек может получить возможность свободно ездить на авто и не покупать его. Такие сервисы предоставляют большой выбор с разнообразными тарифами.Не стоит забывать про аренду и прокат. Компании, предоставляющие такие возможности, обычно могут предложить не только обычные, но и премиальные автомобили. И последний способ – это аренда непосредственно у владельца авто. В этом случае главное правильно оформить документы, особенно это касается страхового свидетельства, иначе возникнут проблемы с ГИБДД.