Эксперты рассказали о влиянии на здоровье диеты CICO и ее эффективности





Диета CICO (аббревиатура фразы «calories in, calories out») основана на предпосылке съесть меньше калорий и растратить больше. При этом допускается употребление всех понравившихся продуктов. Потеря веса будет заметна, однако эта программа имеет свои ограничения. Усиленный интерес к этой диете появился после того, как пользователи Reddit заявили о ее успехе, но специалисты отметили, что такое питание может оказаться нездоровым. Ученые заявили, что при полной свободе выбора человек может склоняться в сторону вредных и некачественных продуктов. Некоторые граждане могут получать калории из опасных закусок вместо пополнения полезными жирами и белками. Это может также вызвать чувство голода, а эксперты отмечают, что незнание о потребленных калориях помешает похудению. Рекомендуется подсчитывать съеденное, а также вводить в рацион питательную и здоровую пищу.Диета CICO может помочь сбросить вес за короткий период времени, но перед этим нужно проконсультироваться с диетологом. Эксперты напоминают, что организм должен получать все необходимые микроэлементы для здоровой работы.