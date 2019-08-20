Курс рубля снизился после покупки долларов «таинственным покупателем»





Нацвалюта РФ снижается по непонятным причинам, несмотря на увеличение стоимости нефти и положительной ситуации на мировых биржах. На старте торгов рубль укрепился и проник в «зеленую зону» роста, но позже из-за покупки «таинственным покупателем» доллара курс российской валюты заметно упал, и один «бакс» начали продавать за 67 «деревянных». Аналитики пытаются понять причины такой ситуации с рублем. Поддержка у того ныне хорошая: рост цен на «черное золото», наступление налогового периода и позитивное настроение на рынках.На обстановку с рублем могло повлиять завершение дивидендного периода. Крупные фирмы выплатили деньги по соглашениям своим инвесторам, из которых некоторые являются нерезидентами. Зарубежные вкладчики перевели ресурсы в доллары и вывели их за рубеж, из-за и снизилась российская нацвалюта. В Reuters отметили, что рубль сейчас не растет по причине активности некоего «таинственного покупателя» доллара.Сегодня, 20 августа, торги на мировых биржах пройдут положительно. По данным СМИ США, Вашингтон готов принять ряд мер для поддержки экономики. Администрация не исключает ближайшего снижения налогов и ликвидацию определенных пошлин в связи с риском рецессии.