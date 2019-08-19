Никита Пресняков и Алена Краснова снялись в стильной фотосессии
Певец Никита Пресняков вместе с супругой Аленой Красновой принял участие в стильной фотосессии японского модного бренда. Новое фото артист опубликовал на своей странице в сети Instagram.
Как отметил певец, ему редко удается пополнить ленту высококачественными фотографиями, но сейчас именно такой случай. Артист участвовал в рекламной кампании японского бренда UNIQLO, отметив для себя качество и удобство одежды. Никита Пресняков признался, что любит спокойную палитру оттенков в гардеробе, а также выбирает комфортные вещи, за которыми легко ухаживать. На фото знаменитость позирует в укороченных брюках коричневого цвета и серой безрукавке, под которой угадываются свитер и рубашка. Поклонники высоко оценили привлекательность певца и заявили, что он имеет все качества модели.
Супруга Никиты Преснякова, модель Алена Краснова тоже участвовала в фотосъемке, продемонстрировав подписчикам кадр в своем микроблоге. Для снимка жена звезды примерила коричневое платье с женственным силуэтом.
Как отметил певец, ему редко удается пополнить ленту высококачественными фотографиями, но сейчас именно такой случай. Артист участвовал в рекламной кампании японского бренда UNIQLO, отметив для себя качество и удобство одежды. Никита Пресняков признался, что любит спокойную палитру оттенков в гардеробе, а также выбирает комфортные вещи, за которыми легко ухаживать. На фото знаменитость позирует в укороченных брюках коричневого цвета и серой безрукавке, под которой угадываются свитер и рубашка. Поклонники высоко оценили привлекательность певца и заявили, что он имеет все качества модели.
Супруга Никиты Преснякова, модель Алена Краснова тоже участвовала в фотосъемке, продемонстрировав подписчикам кадр в своем микроблоге. Для снимка жена звезды примерила коричневое платье с женственным силуэтом.