Агата Муцениеце рассказала, чем Павел Прилучный бесит ее в отпуске

Агата Муцениеце и Павел Прилучный женаты уже 8 лет и воспитывают двух детей. В социальных сетях артисты крайне редко публикуют совместные фото. Однако накануне был именно такой случай: Агата Муцениеце показала фолловерам селфи с возлюбленным. В подписи к кадру звезда отметила, что едва уговорила Прилучного сделать это фото. Звезда также эмоционально высказалась в сторону супруга, заявив, что он ее бесит. В комментариях поклонники призвали пару сохранять мир в семье, а некоторые подписчики признались, что тоже не слишком любят фотографироваться, поддержав актера.На данный момент Муцениеце с мужем находятся в отпуске в Испании вместе с детьми. Актриса отметила, что во время отдыха поддерживает себя в форме, делая планку и качая пресс.