Юлия Высоцкая рассказала об увлечении 16-летнего сына архитектурой

В браке Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский живут с 1998 года. За это время супруги прошли многие испытания, черные и светлые полосы, однако все это лишь сделало их ближе и укрепило отношения. Подобная связь между мужем и женой непременно сказывается на их детях. 16-летний Петр не раз жаловался родителям, что не любит, когда они находятся с ним вместе. В таких ситуациях супруги всегда «дружат против него» и находят, к чему привязаться и за что покритиковать.Сама же Юлия Высоцкая относится к воспитанию сына очень серьезно и старается всегда быть объективной. Она поддерживает увлечения Петра. Сейчас он готовится к поступлению на архитектора. 16-летней сын актрисы готов связать свою жизнь с этой профессией и совершенно не сомневается в собственном выборе. Наследник звездной пары сдаст специальные экзамены после 9 класса и покинет общеобразовательную школу.Также Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский воспитывают 19-летнюю дочь Марию. С ней 6 лет назад случилась трагедия, которая до сих пор дает о себе знать. Тогда режиссер и его дочь попали в ДТП, в нем ребенок получил множество серьезных повреждений и вынужден проходить курс реабилитации по сей день.