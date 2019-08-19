Саудовская Аравия хочет построить независимый город будущего посреди пустыни
Саудовская Аравия объявила о грандиозных планах строительства города будущего посреди пустыни. Он будет независимым и воплотит в себя все достижения науки и техники, включая искусственный интеллект и даже обслуживающий персонал в лице роботов.
Новый город будущего получил название NEOM. Его планируют построить посреди пустыни вблизи границы с Иорданией. По задумке авторов проекта, он должен превзойти по уровне социального, технического и культурного развития Кремниевую Долину, Голливуд и французскую Ривьеру вместе взятые.
Настолько грандиозный план требует соответствующих подходов. Именно поэтому город будущего планируют сделать независимым от властей КСА. На такой шаг они готовы пойти ради того, чтобы инвесторы и руководители проекта могли сделать и поддерживать NEOM таким, каким они считают нужным.
Главной особенностью города станет то, что несмотря на расположение в пустыне он будет цветущим оазисом. Для этого будет построена система для осуществления искусственных дождей и ирригации. Это позволит выращивать все необходимые фрукты и овощи.
NEOM должен стать центром притяжений креативной молодежи со всего мира, поэтому он будет безопасным и передовым во всех сферах. Управлением города займется ИИ и технология Big Data. Весь обслуживающий персонал будет представлен исключительно роботами, тогда как люди смогут заниматься творчеством и наукой, сообщает издание argumenti.ru.
Новый город будущего получил название NEOM. Его планируют построить посреди пустыни вблизи границы с Иорданией. По задумке авторов проекта, он должен превзойти по уровне социального, технического и культурного развития Кремниевую Долину, Голливуд и французскую Ривьеру вместе взятые.
Настолько грандиозный план требует соответствующих подходов. Именно поэтому город будущего планируют сделать независимым от властей КСА. На такой шаг они готовы пойти ради того, чтобы инвесторы и руководители проекта могли сделать и поддерживать NEOM таким, каким они считают нужным.
Главной особенностью города станет то, что несмотря на расположение в пустыне он будет цветущим оазисом. Для этого будет построена система для осуществления искусственных дождей и ирригации. Это позволит выращивать все необходимые фрукты и овощи.
NEOM должен стать центром притяжений креативной молодежи со всего мира, поэтому он будет безопасным и передовым во всех сферах. Управлением города займется ИИ и технология Big Data. Весь обслуживающий персонал будет представлен исключительно роботами, тогда как люди смогут заниматься творчеством и наукой, сообщает издание argumenti.ru.
В мире
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:58