Жительница США несколько лет не занималась сексом из-за редкой болезни





Как вспоминает девушка, все попытки заняться интимом превращались в муку: «Внутри меня была будто стена из кирпича». Американка отправилась в клинику, где врачи поставили ей диагноз: вагинизм. Это патологическое состояние, когда лобково-копчиковая мускулатура сжимается непроизвольно, что делает вагинальное проникновение невозможным.О болезни 25-летняя девушка узнала в 2014 году, и с того времени ее жизнь стала другой. У нее появились комплексы, которые привели к нежеланию заниматься собой и ухаживать за собственным телом, начала много пить, есть и курить. В прошлом году она обратилась за помощью в больницу, где один из ее сотрудников научил контролировать мышцы таза. Спустя время жительница Техаса вновь вернулась к нормальной жизни и смогла вести полноценную половую жизнь.