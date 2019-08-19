Российские ученые нашли способ построить «магнитный» компьютер
Российские ученые вместе с коллегами из Европы нашли способ построить новый вид компьютера. Если им удастся осуществить задуманное, то он будет «магнитный» и сможет передавать информацию не с помощью электронов.
Сейчас компьютеры используют именно их, но у данной технологии есть свои ограничения и пределы, не позволяющие ей развиваться бесконечно. Именно поэтому ученые ищут новые подходы к решению данной проблемы. Российские специалисты выдвинули предположение, согласно которому на сверхнизких температурах можно создать новое вещество, обладающее уникальными свойствами. Эксперты посчитали, что оно будет обладать характеристиками магнонных кристаллов.
Ученые предположили, что кристаллы можно использовать для генерирования «волн намагниченнности» и передачи информации через них. Следовательно, положив в основу техники данный материал, можно будет создать «магнитный» компьютер. Специалисты доказали правильность своего предположения и испытали новый метаматериал, созданный на сверхнизких температурах из ферромагнитного пермаллоя.
В настоящий момент перед российскими учеными стоит новая проблема – разработать системы охлаждения, способные постоянно поддерживать подобные температуры внутри техники. Они считают, что если их работа закончится успехом, то это станет очередным шагом к созданию квантового компьютера, сообщает издание «ПолитЭксперт».
Сейчас компьютеры используют именно их, но у данной технологии есть свои ограничения и пределы, не позволяющие ей развиваться бесконечно. Именно поэтому ученые ищут новые подходы к решению данной проблемы. Российские специалисты выдвинули предположение, согласно которому на сверхнизких температурах можно создать новое вещество, обладающее уникальными свойствами. Эксперты посчитали, что оно будет обладать характеристиками магнонных кристаллов.
Ученые предположили, что кристаллы можно использовать для генерирования «волн намагниченнности» и передачи информации через них. Следовательно, положив в основу техники данный материал, можно будет создать «магнитный» компьютер. Специалисты доказали правильность своего предположения и испытали новый метаматериал, созданный на сверхнизких температурах из ферромагнитного пермаллоя.
В настоящий момент перед российскими учеными стоит новая проблема – разработать системы охлаждения, способные постоянно поддерживать подобные температуры внутри техники. Они считают, что если их работа закончится успехом, то это станет очередным шагом к созданию квантового компьютера, сообщает издание «ПолитЭксперт».
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:38