Названы автомобили с самым низким риском угона





На первой позиции расположился Volkswagen Tiguan. Стоимость этого транспортного средства составляет 1,4-2,5 миллиона рублей в зависимости от технических особенностей. Далее находится Skoda Rapid с ценником до одного миллиона рублей. Замыкает топ-3 шведская разработка Volvo CX60. Обладающий превосходным оснащением транспорт продается в базовой комплектации за 2,8 миллиона рублей, в премиум - за 4,3 миллиона.На четвертом месте в списке «худших» автомобилей по угону расположилась российская LADA Xray. Модели бренда довольно популярны в России, но для злоумышленников они малопривлекательны. Пятую строчку занял снова Volkswagen, но на этот раз Touareg. Начальная цена этого автомобиля составляет три миллиона рублей. Также в перечне оказались BMW X3, Audi Q5, LADA Kalina, Chevrolet Niva.