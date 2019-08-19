Ученые раскрыли секрет происхождения таинственных кругов на полях
Загадочные рисунки на полях фермеров волнуют умы людей. Ученые уверены, что эти явления не относятся к инопланетянам, а их можно объяснить земными причинами.
К наступлению нового тысячелетия на планете насчитывалось больше 9000 сообщений о странных геометрических фигурах, большая их часть находится в Британии. Изучив фигуры, эксперты пришли к выводу, что здесь не обошлось без микроторнадо. Это довольно частое явление, особенно в южной части страны. Резкий вихрь закручивает растительность по часовой стрелке и создает внутри электрический разряд. Очевидцы нередко сообщали о «пляшущих огнях» в подобных местах. Рассуждая о сложных геометрических орнаментах, ученые заявили, что это следы древних поселений и курганов. Они получили распространение в железном веке и во время римского владения Британией.
Подобный феномен можно увидеть на территории Южной Африки, где люди встречают «ведьмины круги»: кольца травы диаметром 2-40 метров, которые не исчезают даже в жаркую погоду. Местные жители считают это проделками нечистой силы, а ученые уверены в другом: данные круги появились из-за деятельности термитов. Эти насекомые прокладывают ходы под землей и выедают корни растений, после чего возникают такие «пробоины».
Ранее археологи нашли следы древней цивилизации в США. Находку ученые сделали на дне реки Оцилла. Они подняли на поверхность бивень мамонта, орудия из камня и обоюдный нож. Это открытие может опровергнуть мнение, что люди впервые поселились в Америке на 1500 лет раньше, нежели считалось до этого.
К наступлению нового тысячелетия на планете насчитывалось больше 9000 сообщений о странных геометрических фигурах, большая их часть находится в Британии. Изучив фигуры, эксперты пришли к выводу, что здесь не обошлось без микроторнадо. Это довольно частое явление, особенно в южной части страны. Резкий вихрь закручивает растительность по часовой стрелке и создает внутри электрический разряд. Очевидцы нередко сообщали о «пляшущих огнях» в подобных местах. Рассуждая о сложных геометрических орнаментах, ученые заявили, что это следы древних поселений и курганов. Они получили распространение в железном веке и во время римского владения Британией.
Подобный феномен можно увидеть на территории Южной Африки, где люди встречают «ведьмины круги»: кольца травы диаметром 2-40 метров, которые не исчезают даже в жаркую погоду. Местные жители считают это проделками нечистой силы, а ученые уверены в другом: данные круги появились из-за деятельности термитов. Эти насекомые прокладывают ходы под землей и выедают корни растений, после чего возникают такие «пробоины».
Ранее археологи нашли следы древней цивилизации в США. Находку ученые сделали на дне реки Оцилла. Они подняли на поверхность бивень мамонта, орудия из камня и обоюдный нож. Это открытие может опровергнуть мнение, что люди впервые поселились в Америке на 1500 лет раньше, нежели считалось до этого.
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:16