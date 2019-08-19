АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые нашли молекулу, способную уменьшать ущерб от сердечного…
EUR 73.22 USD 66.00
Курс валют на 17.08.2019

Медики назвали главные причины развития заболеваний сосудов

Многие люди уверены, что развитие заболеваний сосудов связано исключительно с вегетососудистой дистонией, но это не так. Медики назвали главные причины появления подобных болезней и рассказали, на какие их проявления человеку стоит обращать внимание.
Медики назвали главные причины развития заболеваний сосудов

Очень часто виновниками развития заболеваний сосудов являются вирусы. Они попадают в организм человека и могут оставаться там долгие годы, не подавая при этом признаков своего присутствия. Их активизация происходит в тот момент, когда человек заболевает либо у него снижается иммунитет. После этого вирусы начинают свою жизнедеятельность, которая приводит к накоплению в клетках лишних веществ и даже электронов, а это рано или поздно приводит к ухудшению в их функционировании.

Следующая причина развития заболеваний сосудов – это глицин. Организм начинает выработку этого вещества в тех ситуациях, когда человек не может справится со стрессом. Глицин производится с помощью коллагена, весь этот процесс при регулярном повторении наносит сердечно-сосудистой системе вред.

Не стоит забывать и про диабет. Высокий уровень сахара в крови негативно влияет на работу не только отдельных клеток и тканей, но и целых органов. Люди с этим заболеванием рано или поздно начнут испытывать проблемы с сосудами. Также не стоит забывать и про гипертонию. Это заболевание приводит к постоянному перенапряжению сосудов, из-за чего их износ только ускоряется.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:55

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики назвали главные причины развития заболеваний…
Звезда «Дома-2» Виктор Шароваров о беременности Александры Шевы: «Она мне не…
Психолог назвала 4 способа помочь партнеру справиться со…
Ким Кардашьян рассказала, что своей карьерой обязана Пэрис…
Ученые узнали, что много работать - вредно для продолжительности…
Кевин Смит снимает для Netflix аниме…
Принц Гарри и Меган Маркл отправились с сыном в Ниццу на частном…
Apple будет серьезно относиться к сайтам, нарушающим правила конфиденциальности…
Анна Семенович рассказала поклонникам о своем…
Александр Овечкин спел с группой «Руки Вверх!» песню и пригласил мини-зоопарк на день рождения…
Новый избранник Ксении Собчак Константин Богомолов заявил, что мечтает сняться со светской львицей в…
Экс-возлюбленная принца Гарри Крессида Бонас выходит замуж за его…
Анфиса Чехова поспорила с поклонниками о стройности своих ног в…
В России стартовали продажи китайского кроссовера Brilliance…
Звезда «Дома-2» Алена Савкина «слилась» в поцелуе с новым…
Елена Зеленская мечтает в 60 лет походить на Мерил…
Иосиф Пригожин прокомментировал тайную свадьбу старшего сына…
Эксперты рассказали, как погрузиться в сон за 2…
Ангелина Вовк опубликовала архивное видео с Владимиром…
Реальные доходы россиян в 2019 году снова…
Ольга Бузова презентовала клип на песню «Лайкер» с известным блогером Давидом…
Машина Илона Маска Tesla Roadster совершила первый оборот вокруг…
Оливия Колман заявила о намерении сыграть в новом фильме о Джеймсе…
Компания Bugatti выпустила 1600-сильный гиперкар за почти 600 млн…
Анна Нетребко вспомнила, как Алла Вербер помогала ей с выбором…
Ученые нашли молекулу, способную уменьшать ущерб от сердечного…
Беременная Мила Йовович провела семейное путешествие по…
Первый автомобиль Porsche не смог уйти с молотка из-за ошибки…
8-летняя дочь Алексея Кортнева дебютировала в качестве…
В Роспотребнадзоре определили допустимый вес школьного…
Брэдли Купер изменил внешность после расставания с Ириной Шейк и отрастил…
В Йемене обнаружены мумии возрастом около 3 тысяч…
Настя Ивлеева путешествует по Англии в одежде за 7,7 млн…
Ученые определили, где находится…
Юлия Высоцкая вспомнила о нездоровом увлечении соцсетями после впадения дочери Марии в…
Озвучены пять способов "биохакинга" для улучшения…
Глава Xiaomi назвал дату выхода нового бюджетного смартфона Redmi Note…
Бритни Спирс после лечения в психбольнице пытается вернуться к нормальной…
Ксения Бородина: «Не люблю заезженные фразы «жизнь после скольких-то только…
Компания Rakuten запускает собственную криптовалютную…
Просмотреть все новости