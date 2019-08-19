Медики назвали главные причины развития заболеваний сосудов





Очень часто виновниками развития заболеваний сосудов являются вирусы. Они попадают в организм человека и могут оставаться там долгие годы, не подавая при этом признаков своего присутствия. Их активизация происходит в тот момент, когда человек заболевает либо у него снижается иммунитет. После этого вирусы начинают свою жизнедеятельность, которая приводит к накоплению в клетках лишних веществ и даже электронов, а это рано или поздно приводит к ухудшению в их функционировании.Следующая причина развития заболеваний сосудов – это глицин. Организм начинает выработку этого вещества в тех ситуациях, когда человек не может справится со стрессом. Глицин производится с помощью коллагена, весь этот процесс при регулярном повторении наносит сердечно-сосудистой системе вред.Не стоит забывать и про диабет. Высокий уровень сахара в крови негативно влияет на работу не только отдельных клеток и тканей, но и целых органов. Люди с этим заболеванием рано или поздно начнут испытывать проблемы с сосудами. Также не стоит забывать и про гипертонию. Это заболевание приводит к постоянному перенапряжению сосудов, из-за чего их износ только ускоряется.