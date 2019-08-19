Опытные водители назвали секреты безопасного вождения
Опытные водители знают секреты, которые помогут сделать процесс вождения более приятным и безопасным. В автошколах такие знания не предоставляют, их можно получить лишь во время управления машины.
Важно правильно настроить задние зеркала, так как от этого зависит безопасность находящихся в салоне людей. Часто водители допускают ошибки, мешающие хорошей видимости. В таких случаях необходимо правильно настроить положение водительского сидения, так как от этого зависит обзор и самочувствие автомобилиста.
Езда в пределах города тоже имеет свои нюансы. Опытные автолюбители обязаны оставаться предельно внимательными и сохранять концентрацию. Если направляться по правой крайней полосе при чересчур большой дистанции до бордюра в плотном потоке, туда может заехать другая машина, что приведет к аварии, поэтому в этой проезжей части нужно двигаться ближе к краю полотна.
Важно правильно настроить задние зеркала, так как от этого зависит безопасность находящихся в салоне людей. Часто водители допускают ошибки, мешающие хорошей видимости. В таких случаях необходимо правильно настроить положение водительского сидения, так как от этого зависит обзор и самочувствие автомобилиста.
Езда в пределах города тоже имеет свои нюансы. Опытные автолюбители обязаны оставаться предельно внимательными и сохранять концентрацию. Если направляться по правой крайней полосе при чересчур большой дистанции до бордюра в плотном потоке, туда может заехать другая машина, что приведет к аварии, поэтому в этой проезжей части нужно двигаться ближе к краю полотна.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:10