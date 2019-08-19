Принц Гарри и Меган Маркл отправились с сыном в Ниццу на частном самолёте
Принц Гарри и Меган Маркл отправились с сыном в Ниццу на частном самолёте. Королевская семья тайно отправилась во Францию после отдыха на Ибице.
Меган Маркл и принц Гарри взяли маленького Арчи в свой отпуск, посетив Ибицу и юг Франции, арендовав частный самолет для своих перелетов. Королевская семья вылетела в Испанию 6 августа, а 12 августа вернулась обратно в Англию, ознаменовав первую международную поездку Арчи на самолете. Инсайдеры сообщают, что они пребывали на вилле на Средиземном море и путешествовали вместе с сотрудниками службы безопасности. В среду семья тайно вылетела из аэропорта Фарнборо в Ниццу, где их сфотографировали папарацци, когда они вместе с сыном пересаживались на другой частный самолет. Меган Маркл прикрывала Арчи широкополой шляпой, спускаясь по трапу.
В Букингемском дворце пока не комментировали отпуск пары, пытаясь таким образом сохранить столь желанную конфиденциальность, но их использование частных самолетов вызвало негодование британцев. Недавно Принц Гарри принял участие в саммите в Кэмп-Гугл и обсудил опасения общественности по поводу смены климата, а также пообещал, что у семейства будет не более двоих детей.
Меган Маркл и принц Гарри взяли маленького Арчи в свой отпуск, посетив Ибицу и юг Франции, арендовав частный самолет для своих перелетов. Королевская семья вылетела в Испанию 6 августа, а 12 августа вернулась обратно в Англию, ознаменовав первую международную поездку Арчи на самолете. Инсайдеры сообщают, что они пребывали на вилле на Средиземном море и путешествовали вместе с сотрудниками службы безопасности. В среду семья тайно вылетела из аэропорта Фарнборо в Ниццу, где их сфотографировали папарацци, когда они вместе с сыном пересаживались на другой частный самолет. Меган Маркл прикрывала Арчи широкополой шляпой, спускаясь по трапу.
В Букингемском дворце пока не комментировали отпуск пары, пытаясь таким образом сохранить столь желанную конфиденциальность, но их использование частных самолетов вызвало негодование британцев. Недавно Принц Гарри принял участие в саммите в Кэмп-Гугл и обсудил опасения общественности по поводу смены климата, а также пообещал, что у семейства будет не более двоих детей.
В мире
Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 16:13