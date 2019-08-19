Принц Гарри и Меган Маркл отправились с сыном в Ниццу на частном самолёте

Меган Маркл и принц Гарри взяли маленького Арчи в свой отпуск, посетив Ибицу и юг Франции, арендовав частный самолет для своих перелетов. Королевская семья вылетела в Испанию 6 августа, а 12 августа вернулась обратно в Англию, ознаменовав первую международную поездку Арчи на самолете. Инсайдеры сообщают, что они пребывали на вилле на Средиземном море и путешествовали вместе с сотрудниками службы безопасности. В среду семья тайно вылетела из аэропорта Фарнборо в Ниццу, где их сфотографировали папарацци, когда они вместе с сыном пересаживались на другой частный самолет. Меган Маркл прикрывала Арчи широкополой шляпой, спускаясь по трапу.В Букингемском дворце пока не комментировали отпуск пары, пытаясь таким образом сохранить столь желанную конфиденциальность, но их использование частных самолетов вызвало негодование британцев. Недавно Принц Гарри принял участие в саммите в Кэмп-Гугл и обсудил опасения общественности по поводу смены климата, а также пообещал, что у семейства будет не более двоих детей.