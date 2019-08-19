Анфиса Чехова поспорила с поклонниками о стройности своих ног в джинсах

На своей странице в Instagram Анфиса Чехова поделилась публикацией, где стоит в модных укороченных джинсах. Знаменитость отдыхает в Лондоне, где специально прикупила модной одежды: укороченные джинсы и пиджак. Подписчики Анфисы Чеховой джинсы не оценили и написали, что укороченная модель ее очень полнит.Телеведущая, заступившись за собственные ноги, на просьбы поклонников показала себя в полный рост и подписала фотографию рассказом о прогулке и комментарием о джинсах, которые, по ее мнению, сидят отлично, не жмут и не полнят. Знаменитость следит за своей фигурой и предпочитает экологически чистые продукты.