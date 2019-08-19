Звезда «Дома-2» Алена Савкина «слилась» в поцелуе с новым бойфрендом
Одна из самых ярких участниц реалити-шоу «Дом-2» Алена Савкина (Рапунцель-младшая) неожиданно продемонстрировала публике свои чувства с новым бойфрендом. Длинноволосая красавица обнародовала в личном микроблоге фотографию, на которой целуется с тем самым молодым человеком, на которого «променяла» саратовского шансонье Илью Яббарова.
Не так давно Алена Савкина намекнула фанатам на то, что у нее появился новый возлюбленный. Звезда «Дома-2» опубликовала у себя на страничке в Instagram Stories, на котором можно было разглядеть, что у молодого человека «бренда» телестройки есть татуировка на руке.
И если сначала некоторые пользователи Сети не очень верили в то, что Рапунцель-младшая могла не только разлюбить Яббарова, но и закрутить роман с другим мужчиной, то несколько часов назад все их догадки и предположения «развеялись по ветру». Алена выложила в личном микроблоге фотографию, на которой она «слилась» в поцелуе с новым бойфрендом.
Под снимком Савкина оставила лишь несколько слов.
Нужно сказать, что многие отреагировали на свежий кадр Рапунцель-младшей. Один за другим читатели принялись хвалить Алену за то, что она поступила с Яббаровым так, как он в свое время поступил с ней.
К слову, в стороне не остались и некоторые экс-герои «Дома-2», в числе которых оказалась Марго Овсянникова.
Не так давно Алена Савкина намекнула фанатам на то, что у нее появился новый возлюбленный. Звезда «Дома-2» опубликовала у себя на страничке в Instagram Stories, на котором можно было разглядеть, что у молодого человека «бренда» телестройки есть татуировка на руке.
И если сначала некоторые пользователи Сети не очень верили в то, что Рапунцель-младшая могла не только разлюбить Яббарова, но и закрутить роман с другим мужчиной, то несколько часов назад все их догадки и предположения «развеялись по ветру». Алена выложила в личном микроблоге фотографию, на которой она «слилась» в поцелуе с новым бойфрендом.
Под снимком Савкина оставила лишь несколько слов.
«Моя слабость», - написала Алена.
Нужно сказать, что многие отреагировали на свежий кадр Рапунцель-младшей. Один за другим читатели принялись хвалить Алену за то, что она поступила с Яббаровым так, как он в свое время поступил с ней.
«Мне кажется, Алена специально простила Яббарова, чтобы потом на всю страну бросить его и строить отношения», «Шах и мат», «Вот это я понимаю бумеранг Яббарову», - пишут в Сети.
К слову, в стороне не остались и некоторые экс-герои «Дома-2», в числе которых оказалась Марго Овсянникова.