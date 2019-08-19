Иосиф Пригожин прокомментировал тайную свадьбу старшего сына Валерии

Как отметил Иосиф Пригожин, еще недавно они сами с Валерией были женихом и невестой, а теперь стали свекром и свекровью. На опубликованном снимке звезды позируют вместе, а в комментариях поклонники поздравили певицу с неожиданной свадьбой сына. Как призналась Валерия, ее наследник сообщил о собственной церемонии бракосочетания за сутки. Для Иосифа Пригожина это известие тоже стало большим сюрпризом.Как известно, Артемий Шульгин не стал устраивать пышное мероприятие, сделав праздник для себя и друзей. Как передает StarHit, сын Валерии намерен самостоятельно накопить на свадьбу, чтобы не занимать деньги у звездных родителей.