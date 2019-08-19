Александр Овечкин спел с группой «Руки Вверх!» песню и пригласил мини-зоопарк на день рождения сына

Год назад в семье хоккеиста Александра Овечкина и его жены Анастасии Шубской родился первенец. Отец отмечал это событие с большим размахом, а также не поскупился на празднование первого года жизни Сережи, названого в честь погибшего в автокатастрофе брата. В Сети они не показывали лицо мальчика до вчерашнего вечера.Вряд ли годовалый сын запомнит празднование своего первого дня рождения, но гости его точно долго будут вспоминать. Организаторы сделали праздник насыщенным и ярким. Так, для юных гостей был организован мини-зоопарк с дрессированными собачками и ламами, а позже старшее поколение танцевало под живое выступление группы «Руки Вверх!». Сам Овечкин исполнил для своего сына песню «Крошка моя» на глазах у сотни гостей.