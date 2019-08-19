Реальные доходы россиян в 2019 году снова упали





На столько снизились реальные располагаемые денежные средства жителей РФ. Также было зафиксировано снижение темпов прироста заработной платы. За аналогичный период 2018 года показатель составлял 8,7%, а уже в 2019-м упал до 1,8%. Экономисты отмечают, что эти данные нужно правильно интерпретировать. Такой высокий показатель в 2018 году связан с реализацией майских указов президента от 2012 года, из-за которых проводилась индексация заработной платы работников государственных учреждений. Именно поэтому результаты 2019-го являются нормальными, а 2018-го – высокими.Самый низкий темп прироста реальной заработной платы был зафиксирован в феврале – 0%, а уже в апреле этот показатель вырос до 3,1%. В годовом выражении результат составляет 2,3% и, скорее всего, до конца 2019 года он изменится несильно.Напомним, реальные располагаемые доходы россиян снижаются уже на протяжении 5 лет – начиная с 2014 года. По итогам 2018-го, они сократились еще на 0,2%. Министерство экономического развития РФ сообщает, что, согласно его рассчетам, в 2019 году этот показатель вырастет на 1%.