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Ольга Бузова презентовала клип на песню «Лайкер» с известным блогером Давидом Манукяном

Российская певица и ведущая прославленного реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова официально презентовала новую видеоработу на музыкальную композицию под названием «Лайкер». Роль возлюбленного артистки досталась известному блогеру Давиду Манукяну.
Ольга Бузова презентовала клип на песню «Лайкер» с известным блогером Давидом Манукяном

Считанные часы назад Ольга Бузова официально представила поклонникам свой новый клип на песню «Лайкер». В этот раз в работе поющей телеведущей снялся популярный пранкер Давид Манукян, на личный микроблог которого подписано больше 7,2 миллиона пользователей Сети.

К слову, рано утром Бузова разместила у себя на страничке в Instagram фотографию с Манукяном, под которой сообщила фанатам, что сегодня, 19 августа, в 12:00 по московскому времени состоится презентация ее нового клипа.

На данный момент свежую работу Бузовой уже просмотрели почти 300 тысяч раз. Многим клип понравился, однако нашлись и те, кто не оценил ролик по достоинству.

«Оля с сосисками – отдельный вид искусства!», «Такая милая мелодия у песни. Прям как популярные песни 80-х, 90-х, но современный лад - про лайки песенка. Супер, Олечка. Это будет хит», - продолжают писать в Сети.

В кадре разыгрывается довольно сложная семейная «трагедия» в современном стиле. Супруг в тайне от жены лайкает публикации других девушек в социальных сетях. Узнав об этом, возмущенная супруга накидывается на своего избранника и начинается потасовка. В результате драки побежденным остается Манукян, которому приходится удалить свой профиль.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:05

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