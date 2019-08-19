Ольга Бузова презентовала клип на песню «Лайкер» с известным блогером Давидом Манукяном
Российская певица и ведущая прославленного реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова официально презентовала новую видеоработу на музыкальную композицию под названием «Лайкер». Роль возлюбленного артистки досталась известному блогеру Давиду Манукяну.
Считанные часы назад Ольга Бузова официально представила поклонникам свой новый клип на песню «Лайкер». В этот раз в работе поющей телеведущей снялся популярный пранкер Давид Манукян, на личный микроблог которого подписано больше 7,2 миллиона пользователей Сети.
К слову, рано утром Бузова разместила у себя на страничке в Instagram фотографию с Манукяном, под которой сообщила фанатам, что сегодня, 19 августа, в 12:00 по московскому времени состоится презентация ее нового клипа.
На данный момент свежую работу Бузовой уже просмотрели почти 300 тысяч раз. Многим клип понравился, однако нашлись и те, кто не оценил ролик по достоинству.
В кадре разыгрывается довольно сложная семейная «трагедия» в современном стиле. Супруг в тайне от жены лайкает публикации других девушек в социальных сетях. Узнав об этом, возмущенная супруга накидывается на своего избранника и начинается потасовка. В результате драки побежденным остается Манукян, которому приходится удалить свой профиль.
Считанные часы назад Ольга Бузова официально представила поклонникам свой новый клип на песню «Лайкер». В этот раз в работе поющей телеведущей снялся популярный пранкер Давид Манукян, на личный микроблог которого подписано больше 7,2 миллиона пользователей Сети.
К слову, рано утром Бузова разместила у себя на страничке в Instagram фотографию с Манукяном, под которой сообщила фанатам, что сегодня, 19 августа, в 12:00 по московскому времени состоится презентация ее нового клипа.
На данный момент свежую работу Бузовой уже просмотрели почти 300 тысяч раз. Многим клип понравился, однако нашлись и те, кто не оценил ролик по достоинству.
«Оля с сосисками – отдельный вид искусства!», «Такая милая мелодия у песни. Прям как популярные песни 80-х, 90-х, но современный лад - про лайки песенка. Супер, Олечка. Это будет хит», - продолжают писать в Сети.
В кадре разыгрывается довольно сложная семейная «трагедия» в современном стиле. Супруг в тайне от жены лайкает публикации других девушек в социальных сетях. Узнав об этом, возмущенная супруга накидывается на своего избранника и начинается потасовка. В результате драки побежденным остается Манукян, которому приходится удалить свой профиль.