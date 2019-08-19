Ангелина Вовк опубликовала архивное видео с Владимиром Высоцким

Ангелина Вовк не сообщила, где и когда снимался данный ролик, однако подписала, что композиции Высоцкого будут актуальны во все времена. Видео уже успело набрать более 2,5 тысяч просмотров и одобрений фанатов. Подписчики не перестают оставлять положительные комментарии под публикацией и отмечать талант знаменитости. Исходя из интерьера помещения и одежды, действия происходят где-то в 1970 году.Пользователи Сети не перестают гадать, при каких обстоятельствах происходило это душевное мероприятие, но ответа они пока так и не получили. Возможно, на одном из дальнейших интервью Вовк поделится этой историей, но сейчас она отдала дань памяти музыканту и в который раз признала, что поэт был на самом деле выдающимся и поистине одаренным. Юзеры также заметили, что в квартире присутствует еще кто-то, однако разглядеть незнакомку им так и не удалось.