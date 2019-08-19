В России стартовали продажи китайского кроссовера Brilliance V3





Первая партия кроссоверов Brilliance V3 была доставлена в Россию еще 18 июля. Покупателям предложат 4 комплектации: обычную с «механикой», обычную с «автоматом», топовую с «механикой» и топовую с «автоматом». Все они получат безальтернативный 1,5-литровый двигатель, выдающий мощность 107 лошадиных сил. Силовая установка имеет расход 5,9 литра на 100 км по городскому циклу. Все коробки передач 5-ступенчатые.Базовая версия Brilliance V3 называет MT Comfort и обойдется покупателю в 839 тысяч рублей. Она получит множество систем безопасности: ABS, EBD, ESC, помощи при старте, при торможении, предотвращения опрокидывания, контроля угловой скорости и тяги. Эту комплектацию также оснастят кондиционером, боковыми зеркалами с подогревом и электроприводом, контролем давления в шинах и легкосплавными 17-дюймовыми дисками.Самая дорогая версия – Brilliance V3 AT Deluxe. Кроме всего прочего ее оснастят камерой заднего вида, круиз-контролем и 7-дюймовым сенсорным экраном мультимедийной системы. Кроссовер имеет такие габариты: длина – 4200 мм, ширина – 1790 мм, а высота – 1600 мм. Заводская гарантия дается на 5 лет или 150 тысяч км пробега.