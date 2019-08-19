Елена Зеленская мечтает в 60 лет походить на Мерил Стрип
Первая леди Украины Елена Зеленская равняется на американскую актрису Мэрил Стрип и мечтает выглядеть так же, как голливудская знаменитость, когда ей исполнится 60 лет. Об этом супруга Владимира Зеленского высказалась в интервью для BBC News Украина.
Елена Зеленская во время общения с журналистами объяснила, что у нее имеется подруга, с которой она берет пример. По словам жены президента Украины, у ее знакомой есть внутренний стержень, который не позволяет ей сломаться даже в самых трудных ситуациях, но при этом она кажется хрупкой. Также подруга первой леди Украины находит для всех время и сохраняет с людьми дружеские отношения.
У возлюбленной Зеленского нет кумиров в числе знаменитых женщин, но она хотела бы со временем стать похожей на Мэрил Стрип. В частности, у первой леди Украины есть мечта выглядеть так же молодо в свои 60 лет. При этом у Елены Зеленской есть любимые актрисы и писательницы.
Елена Зеленская во время общения с журналистами объяснила, что у нее имеется подруга, с которой она берет пример. По словам жены президента Украины, у ее знакомой есть внутренний стержень, который не позволяет ей сломаться даже в самых трудных ситуациях, но при этом она кажется хрупкой. Также подруга первой леди Украины находит для всех время и сохраняет с людьми дружеские отношения.
У возлюбленной Зеленского нет кумиров в числе знаменитых женщин, но она хотела бы со временем стать похожей на Мэрил Стрип. В частности, у первой леди Украины есть мечта выглядеть так же молодо в свои 60 лет. При этом у Елены Зеленской есть любимые актрисы и писательницы.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:26