Елена Зеленская мечтает в 60 лет походить на Мерил Стрип





Елена Зеленская во время общения с журналистами объяснила, что у нее имеется подруга, с которой она берет пример. По словам жены президента Украины, у ее знакомой есть внутренний стержень, который не позволяет ей сломаться даже в самых трудных ситуациях, но при этом она кажется хрупкой. Также подруга первой леди Украины находит для всех время и сохраняет с людьми дружеские отношения.У возлюбленной Зеленского нет кумиров в числе знаменитых женщин, но она хотела бы со временем стать похожей на Мэрил Стрип. В частности, у первой леди Украины есть мечта выглядеть так же молодо в свои 60 лет. При этом у Елены Зеленской есть любимые актрисы и писательницы.