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Ученые нашли молекулу, способную уменьшать ущерб от сердечного…
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Ученые нашли молекулу, способную уменьшать ущерб от сердечного приступа

Ученые нашли молекулу, которую можно использовать в разных ситуациях. Главное ее проявление – это способность уменьшения ущерба от сердечного приступа, на ее основании можно создать эффективные препараты.
Ученые нашли молекулу, способную уменьшать ущерб от сердечного приступа

Главные последствия такого состояния для сердца – это отмирание части клеток. Сердечный приступ случается, когда мышцы этого органа перестают получать достаточное количество кислорода, что приводит к нарушению в их работе, а следовательно, к еще меньшему поступлению данного вещества в них. В таких ситуациях некоторые части сердца начинают отмирать, тогда как с остальными все в порядке. Поврежденные клетки продолжают посылать неправильные сигналы своим соседям, из-за чего зона поражения увеличивается. Так образуется ишемическая болезнь.

Ученые обнаружили молекулу AlphaCT1, эффективно справляющуюся с лечением диабетической язвы на стопах. Ее изучение на молекулярном уровне показало, что у нее есть и другое полезное применение. Подвид этой молекулы под названием AlphaCT11 приводит к уменьшению ущерба от сердечного приступа, а также способен ускорить процесс восстановления поврежденных клеток.

На его основании ученые хотят создать лекарство. Они предполагают, что его можно будет принимать до, во время и после сердечного приступа. Сейчас они проводят эксперименты на мышах. Во время одного из них они поддерживали сердце грызунов в норме на протяжении нескольких часов после их смерти.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:31

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