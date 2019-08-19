Анна Нетребко вспомнила, как Алла Вербер помогала ей с выбором одежды

Анна Нетребко показала в Stories, как ходила по бутикам в ЦУМе после приезда в Москву. Артистка опубликовала фото из магазина одежды, куда пришла с сумкой больших размеров, что поклонники сразу обсудили в комментариях. Фолловеры заметили, что без Аллы Вербер ЦУМ совсем осиротел, что подтвердила певица. Нетребко вспомнила, как фэшн-директор торгового дома помогала ей выбирать одежду в модных бутиках.Один из поклонников возразил, что сумку на фото Алла Вербер бы не одобрила, но певица заявила, что у них было много одинаковых вещей. Нетребко также рассказала, что сейчас на каникулах и наслаждается отдыхом.