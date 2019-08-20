Яндекс выведет на дороги 1000 беспилотников уже к 2023 году





Сейчас ученые улучшают автономное управление системы с помощью проведения многочисленных испытаний и доработок. На данный момент им удалось улучшить только несколько десятков машин, однако «Яндекс» не собирается останавливаться на достигнутом, а наоборот желает увеличить количество беспилотников. Все устройства оснащены технологиями четвертого ранга, которые постоянно тестируются с оператором во избежание нештатных ситуаций на дорогах. Техника с подобным механизмом ездит самостоятельно, но при необходимости можно переключать управление.Стоит отметить, что разработка требует огромного количества времени и сил, ведь для оценки результатов одного автомобиля необходимо проехать более одного миллиона километров. Комплекс оборудования складывается из лазеров, радаров, видеокамеры и ультразвукового сенсора, что способствует быстрой и бесперебойной работе техники.Известно, что в этой программе приняли участие и другие известные фирмы, в частности, «КамАЗ», МАДИ и КБ «Аврора».