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Яндекс выведет на дороги 1000 беспилотников уже к 2023 году

Информационное агентство «Москва» сообщило о намерениях организации «Яндекс» показать свои обновленные изобретения в 2022 году. Компания планирует увеличить объемы выпуска беспилотной техники, усовершенствовав компоненты и добавив некоторые функции.

Сейчас ученые улучшают автономное управление системы с помощью проведения многочисленных испытаний и доработок. На данный момент им удалось улучшить только несколько десятков машин, однако «Яндекс» не собирается останавливаться на достигнутом, а наоборот желает увеличить количество беспилотников. Все устройства оснащены технологиями четвертого ранга, которые постоянно тестируются с оператором во избежание нештатных ситуаций на дорогах. Техника с подобным механизмом ездит самостоятельно, но при необходимости можно переключать управление.

Стоит отметить, что разработка требует огромного количества времени и сил, ведь для оценки результатов одного автомобиля необходимо проехать более одного миллиона километров. Комплекс оборудования складывается из лазеров, радаров, видеокамеры и ультразвукового сенсора, что способствует быстрой и бесперебойной работе техники.

Известно, что в этой программе приняли участие и другие известные фирмы, в частности, «КамАЗ», МАДИ и КБ «Аврора».

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Добавил: Оксана Гутман Сегодня, 00:01

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