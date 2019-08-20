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Отдыхающая во Франции Юлия Высоцкая похвасталась идеальной фигурой

Телеведущая Юлия Высоцкая продемонстрировала подтянутый живот на новом фото в Instagram. Поклонники высоко оценили фигуру актрисы, которой недавно исполнилось 46 лет.

В своем микроблоге Юлия Высоцкая делится фотографиями из отпуска, а недавно она показала, как выглядит в коротких шортах и топе. На серии снимков звезда запечатлена в черных шортах в белый горошек, позируя на летней площадке. В комментариях поклонники отметили привлекательность фигуры звезды, заявив, что она могла бы соперничать с молодыми моделями.

В Сети множество поклонников поздравили Высоцкую с днем рождения, количеству поздравительных сообщений звезда удивилась и поблагодарила всех в своем микроблоге. Как передает портал “7 Дней”, Юлия Высоцкая вместе с супругом отдыхает во Франции, но даже в отпуске она не забывает о спорте и регулярно бегает.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 01:00

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