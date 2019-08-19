Брэдли Купер изменил внешность после расставания с Ириной Шейк и отрастил усы
44-летний Брэдли Купер изменил внешность после расставания с Ириной Шейк и отрастил усы. Актер появился в компании друзей и дочки Леи на побережье Малибу.
После расставания звездной пары ходили слухи о романе Купера и Леди Гаги. Однако популярную певицу застали за поцелуями со звукооператором Дэниелом Хортоном. В то же время в Сети начали появляться снимки Ирины Шейк в объятиях неизвестного, но выяснилось, что фото были сделаны еще до встречи с Купером. Сейчас звездные родители поочередно появляются на радарах папарацци с дочкой Леей. Свои выходные голливудский актёр провел в компании друзей и дочери на побережье Малибу.
Предметом обсуждения стал новый имидж Брэдли Купера посте расставания с Шейк, он отрастил усы. Возможно, это новый образ для роли в кино, а может, и просто желание поменять что-то в себе.
После расставания звездной пары ходили слухи о романе Купера и Леди Гаги. Однако популярную певицу застали за поцелуями со звукооператором Дэниелом Хортоном. В то же время в Сети начали появляться снимки Ирины Шейк в объятиях неизвестного, но выяснилось, что фото были сделаны еще до встречи с Купером. Сейчас звездные родители поочередно появляются на радарах папарацци с дочкой Леей. Свои выходные голливудский актёр провел в компании друзей и дочери на побережье Малибу.
Предметом обсуждения стал новый имидж Брэдли Купера посте расставания с Шейк, он отрастил усы. Возможно, это новый образ для роли в кино, а может, и просто желание поменять что-то в себе.