Первый автомобиль Porsche не смог уйти с молотка из-за ошибки аукциониста





Торги проводил аукционной дом RM Sotheby's из Калифорнии, США. Главным лотом был автомобиль-купе Porsche 64, собранный в 1939 году. Это единственный сохранившийся до наших дней экземпляр, поэтому его стоимость оценивается в десятки млн долларов. Организаторы планировали выручить с него около 20 млн.В самом начале торгов аукционист заявил, что первое предложение за раритетный Porsche составляет 30 млн долларов. Очень быстро эта сумма выросла до 70 млн, как вдруг организаторы заявили, что допустили ошибку. Аукционист сообщил, что имел в виду не 30 млн, а 13, а затем не 70, а 17. Часть участников посчитала это недоразумение смешным, но большинству людей это очень не понравилось.Участники начали покидать торги и заявляли, что аукционным дом RM Sotheby's занимается откровенным мошенничеством. В итоге первый автомобиль Porsche так и не смог уйти с молотка. Торги продолжились с оставшимися людьми, однако никто из них не дал за Porsche 64 больше 17 млн, а данное предложение не устроило организаторов, поэтому авто не было продано. Какой будет дальнейшая судьба раритетной машины – пока не известно, аукционный дом не заявлял о своих дальнейших планах.