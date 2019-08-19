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Сергей Баталов признался, что его рождение в качестве актера произошло в ванной

Актер Сергей Баталов заявил, что как представитель творческой профессии он родился в ванной. Такое заявление артист сделал в программе “Мой герой” во время разговора с ведущей Татьяной Устиновой.

Сергей Баталов родился в небольшом городе Ирбит на Урале, где был работающий 170-летний театр. В детстве будущего актера туда отвела бабушка на представление “Конек-Горбунек”, и именно тогда Баталову понравилась сцена. Однако он никому не говорил, что хочет стать звездой, но все решил случай. Артист поступил в авиационный техникум в Омске, где работала театральная студия, в которую он записался. Ему дали первую роль, с которой он изначально не смог справиться, а руководитель видел, что его ученик слишком зажат. Тогда роль передали его однокурснице, которая согласилась играть парня-хулигана.

В итоге Сергей Баталов раскрыл в себе актера в ванной в квартире у тети, где решил репетировать. Он заперся, открыл воду и не выходил три часа, читая текст.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 22:00

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