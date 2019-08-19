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Курс валют на 17.08.2019

Компания Rakuten запускает собственную криптовалютную биржу

Японская компания Rakuten запускает собственную криптовалютную биржу. Клиенты получат возможность оформлять сделки при помощи Bitcoin, Ethereum и Bitcoin Cash на новой торговой площадке.

Rakuten Wallet объявил о внедрении услуг спот-трейдинга для виртуального актива. В компании рассказали, что активы клиентов будут храниться в «замороженном кошельке» для обеспечения безопасности, защищаться специальными ключами и электронными подписями, а также включена двухэтапная аутентификация для входа и вывода средств. Изначально Rakuten Wallet регистрировал клиентов Rakuten Bank. Совсем недавно биржа также сотрудничала с фирмой CipherTrace, занимающейся защитой блокчейнов, для защиты от отмывания денег

На пресс-конференции сотрудники компании рассказали, что организация будет инициировать услуги спот-трейдинга для своих пользователей, поскольку она позволит клиентам осуществлять торговлю на своих крипто-активах непосредственно из своего «специального приложения для смартфона». Rakuten приобрел Bitcoin в августе 2018 года на сумму 2,4 миллиона долларов. Руководители заявляли о запуске бирже весной 2019, но прогресс затянулся на несколько месяцев.

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Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 12:23

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