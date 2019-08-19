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Юлия Высоцкая вспомнила о нездоровом увлечении соцсетями после впадения дочери Марии в кому

Актриса Юлия Высоцкая призналась в собственном увлечении социальными сетями, когда ее дочь впала в кому. В новом интервью артистка рассказала, как переживала тяжелый для семьи период.

В 2013 году Мария Кончаловская, которой на тот момент было 14 лет, попала в ДТП, в результате чего долгое время находилась в коме. В то время Юлия Высоцкая стала слишком много рассказывать о себе в социальных сетях. Еще больше эта зависимость раскрылась, когда дочь пошла на поправку. Как призналась актриса, тогда у нее стерлась грань между своими людьми и чужими, но сейчас она полностью изменила отношения к блогу. Артистка теперь предпочитает публиковать только особенные моменты из жизни, а некоторые факты она хочет оставить при себе.

Юлия Высоцкая в последние годы уделяет много внимания 16-летнему сыну Петру Кончаловскому, который намерен поступить в архитектурный институт. Как передает “КП”, сын артистки близок со своим отцом, и они проводят много времени вместе.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:07

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