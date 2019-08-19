Юлия Высоцкая вспомнила о нездоровом увлечении соцсетями после впадения дочери Марии в кому

В 2013 году Мария Кончаловская, которой на тот момент было 14 лет, попала в ДТП, в результате чего долгое время находилась в коме. В то время Юлия Высоцкая стала слишком много рассказывать о себе в социальных сетях. Еще больше эта зависимость раскрылась, когда дочь пошла на поправку. Как призналась актриса, тогда у нее стерлась грань между своими людьми и чужими, но сейчас она полностью изменила отношения к блогу. Артистка теперь предпочитает публиковать только особенные моменты из жизни, а некоторые факты она хочет оставить при себе.Юлия Высоцкая в последние годы уделяет много внимания 16-летнему сыну Петру Кончаловскому, который намерен поступить в архитектурный институт. Как передает “КП”, сын артистки близок со своим отцом, и они проводят много времени вместе.