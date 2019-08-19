8-летняя дочь Алексея Кортнева дебютировала в качестве актрисы





Кроме Аксиньи Кортневой, в многосерийном фильме снялось большое количество других знаменитых актеров, в том числе Мария Порошина и Александр Самойленко, которым достались роли дяди и тети девочки. Исходя из представленных кадров и рассказов участников съемки, можно приблизительно понять, о чем будет этот проект. Сюжет заключается в приезде юной героини в дом своих родственников, после чего их спокойная жизнь становится яркой и интересной. Племянница постоянно задает интригующие вопросы и пытается разгадать секреты всех членов семейства.Кортнев в одном из интервью признался, что дочка и ее персонаж Ася очень похожи. Он уверен, что ей не пришлось долго вживаться в роль и прикладывать титанические усилия, ведь достаточно было быть собой. Стоит отметить, что отец девочки обрел популярность благодаря своей карьере в группе «Несчастный случай».Известно, что после окончания работы Аксинья Кортнева всерьез задумалась об актерской карьере, несмотря на то, что раньше мечтала стать визажистом.