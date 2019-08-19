Американские военные проведут наблюдательный полет над территорией России





О предстоящем полете американских военных над Россией сообщил Сергей Рыжков, являющийся начальником Национального центра по уменьшению ядерной опасности. Он заявил, что для этого представители США воспользуются собственным наблюдательным самолетом ОС-135Б. Осмотр территории РФ будет проходить с 19 по 24 августа. На борту вместе с американцами также окажутся и российские наблюдатели, призванные следить за выполнением норм действующей договоренности.В рамках этого же документа российские военные с 19 по 23 число текущего месяца осуществят симметричный полет над Великобританией. Для этого они будут использовать отечественный самолет Ан-30Б, представители Великобритании также окажутся на его борту.Напомним, соответствующая договоренность была подписана в 1992 году в столице Финляндии. РФ ратифицировала этот документ лишь в 2001-м. Согласно его положениям, все страны участницы могут совершать наблюдательные полеты над территорией других государств. Это призвано снижать военную напряженность и демонстрировать открытость намерений.