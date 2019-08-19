Американские военные проведут наблюдательный полет над территорией России
Американские военные на борту собственного самолета ОС-135Б проведут наблюдательный полет над Россией. Это произойдет в рамках международного Договора по открытому небу, позволяющему участникам совершать облет территории других государств, ратифицировавших документ.
О предстоящем полете американских военных над Россией сообщил Сергей Рыжков, являющийся начальником Национального центра по уменьшению ядерной опасности. Он заявил, что для этого представители США воспользуются собственным наблюдательным самолетом ОС-135Б. Осмотр территории РФ будет проходить с 19 по 24 августа. На борту вместе с американцами также окажутся и российские наблюдатели, призванные следить за выполнением норм действующей договоренности.
В рамках этого же документа российские военные с 19 по 23 число текущего месяца осуществят симметричный полет над Великобританией. Для этого они будут использовать отечественный самолет Ан-30Б, представители Великобритании также окажутся на его борту.
Напомним, соответствующая договоренность была подписана в 1992 году в столице Финляндии. РФ ратифицировала этот документ лишь в 2001-м. Согласно его положениям, все страны участницы могут совершать наблюдательные полеты над территорией других государств. Это призвано снижать военную напряженность и демонстрировать открытость намерений.
О предстоящем полете американских военных над Россией сообщил Сергей Рыжков, являющийся начальником Национального центра по уменьшению ядерной опасности. Он заявил, что для этого представители США воспользуются собственным наблюдательным самолетом ОС-135Б. Осмотр территории РФ будет проходить с 19 по 24 августа. На борту вместе с американцами также окажутся и российские наблюдатели, призванные следить за выполнением норм действующей договоренности.
В рамках этого же документа российские военные с 19 по 23 число текущего месяца осуществят симметричный полет над Великобританией. Для этого они будут использовать отечественный самолет Ан-30Б, представители Великобритании также окажутся на его борту.
Напомним, соответствующая договоренность была подписана в 1992 году в столице Финляндии. РФ ратифицировала этот документ лишь в 2001-м. Согласно его положениям, все страны участницы могут совершать наблюдательные полеты над территорией других государств. Это призвано снижать военную напряженность и демонстрировать открытость намерений.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:39