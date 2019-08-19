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Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов вышел на ринг с лучшим другом

Бывший избранник поющей телеведущей Ольги Бузовой – 32-летний полузащитник и экс-игрок футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов вышел на ринг с российским хип-хоп исполнителем, а по совместительству и близким приятелем T-Killah. Результат дуэли до сих пор держится в секрете.
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов вышел на ринг с лучшим другом

Дмитрий Тарасов опубликовал у себя на страничке в Instagram свежий видеоролик, который удивил большинство его подписчиков. Дело в том, что на записи запечатлено, как бывший муж Ольги Бузовой и музыкант T-Killah устроили поединок на боксерском ринге. К слову, у спортсмена и рэп-исполнителя одинаковая фамилия, поэтому они называют друг друга братьями.

Нужно сказать, что интернет-пользователи тут же заметили, что Тарасов и T-Killah наносят друг другу достаточно сильные удары, не делая при этом скидки на то, что являются близкими приятелями. Под роликом Дмитрий поинтересовался у подписчиков, как они предполагают, у кого пошла кровь.

Стоит отметить, что на видео Тарасова читатели отреагировали довольно неоднозначно. Одни принялся выдвигать свои предположения, кто же одержал победу в этом поединке, другие же, наоборот, набросились на полузащитника и музыканта с критикой.

«Все равно вам при встрече каждый второй сможет навалять!», «Сложно не заметить, что вы оба не умеете драться! Хотя Текила поживее бывшего Бузовой будет!», «Деретесь, как девочки! Хватит позориться!», - продолжают писать в Сети.

К слову, Тарасов в очередной раз решил проигнорировать негативные отзывы недоброжелателей.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:33

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