Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов вышел на ринг с лучшим другом

«Все равно вам при встрече каждый второй сможет навалять!», «Сложно не заметить, что вы оба не умеете драться! Хотя Текила поживее бывшего Бузовой будет!», «Деретесь, как девочки! Хватит позориться!», - продолжают писать в Сети.

Дмитрий Тарасов опубликовал у себя на страничке в Instagram свежий видеоролик, который удивил большинство его подписчиков. Дело в том, что на записи запечатлено, как бывший муж Ольги Бузовой и музыкант T-Killah устроили поединок на боксерском ринге. К слову, у спортсмена и рэп-исполнителя одинаковая фамилия, поэтому они называют друг друга братьями.Нужно сказать, что интернет-пользователи тут же заметили, что Тарасов и T-Killah наносят друг другу достаточно сильные удары, не делая при этом скидки на то, что являются близкими приятелями. Под роликом Дмитрий поинтересовался у подписчиков, как они предполагают, у кого пошла кровь.Стоит отметить, что на видео Тарасова читатели отреагировали довольно неоднозначно. Одни принялся выдвигать свои предположения, кто же одержал победу в этом поединке, другие же, наоборот, набросились на полузащитника и музыканта с критикой.К слову, Тарасов в очередной раз решил проигнорировать негативные отзывы недоброжелателей.