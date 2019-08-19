Настя Ивлеева путешествует по Англии в одежде за 7,7 млн рублей

Настя Ивлеева путешествует по Британии и делится видео в Stories, где четко видна одежда артистки. Поклонники перечислили все вещи и украшения звезды, которые она выбрала для прогулки по улицам Ливерпуля. В частности, Ивлеева носила брюки Adidas, кроссовки Dior, рюкзак Gucci, а также кольца брендов Cartier и Bulgari. Глядя на дорогое кольцо на безымянном пальце актрисы, ее поклонники заподозрили помолвку с рэпером Элджеем.Особенно дорогими оказались часы Rolex за 2 миллиона рублей и подвеска HipHopBling, цена которой превышает 260 тысяч рублей. Также поклонники не забыли упомянуть смартфон iPhone X Max, а общая стоимость всего перечисленного составила более 7,7 миллионов рублей, что Ивлеева не стала отрицать.