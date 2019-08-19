Названы имена наставников нового сезона шоу «Голос 60+»





В первом сезоне кресла наставников занимали Леонид Агутин, Валерий Меладзе, Лев Лещенко и Пелагея. Во втором «Голосе» грузинский сердцеед, а также супруг Анжелики Варум покинут шоу, а их места займут певица Валерия и Михаил Боярский. Первый сезон оказался достаточным успешным и собрал своих телезрителей у экранов. В шоу «Голос 60+» возрастные, но начинающие исполнители будут сражаться за победу, а также известность во всей стране. В первом сезоне победу одержала Лидия Музалева из команды Пелагеи, ранее выступавшая в ансамбле «Калинка».«Слепые прослушивания» стартуют сегодня, 19 августа. Прямые эфиры на Первом канале выйдут уже этой осенью. Прослушивать исполнителей в возрасте будут в Москве и во всех уголках страны: Санкт-Петербурге, Уфе, Калининграде, Сочи, Воронеже, Красноярске, Казани, Екатеринбурге, а также появятся участники из ближнего зарубежья.