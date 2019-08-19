В Норвегии был замечен первый электромобиль Mazda
Компания Mazda значительно отстает от своих конкурентов, так как до сих пор не выпустила ни одного авто на электрической тяге. Недавно в Норвегии был замечен первый электромобиль производителя, он должен выйти в 2020 году.
Причины отставания Mazda от своих конкурентов в вопросе электрических авто кроются в том, что руководство компании изначально не считало данное направление перспективным. Вместо него производитель вкладывал средства в развитие водородных топливных элементов. Изначально японский производитель планировал выпустить дебютный электромобиль в 2019 году, но дату пришлось перенести на год.
Недавно ожидаемая новинка от Mazda была замечена в Норвегии. Ее увидели обычные жители, так как электромобиль никто не скрывал, он ездил по улицам города. Очевидцы сообщают, что внешне авто напоминает кроссовер Mazda CX-5. О том, что это именно электромобиль говорят сразу несколько фактов. Первый – это полное отсутствие выхлопной системы, а второй – это специфический звук двигателя, явно намекающий на то, что это электрокар.
Никаких подробностей относительно первого электромобиля от Mazda пока нет. Японский производитель обещал открыть некоторые карты до конца лета 2019 года, но пока этого не сделал. Многие эксперты предполагают, что новинка будет чем-то средним между CX-5 и CX-3. Свежие снимки в целом подтверждают подобное мнение.
Причины отставания Mazda от своих конкурентов в вопросе электрических авто кроются в том, что руководство компании изначально не считало данное направление перспективным. Вместо него производитель вкладывал средства в развитие водородных топливных элементов. Изначально японский производитель планировал выпустить дебютный электромобиль в 2019 году, но дату пришлось перенести на год.
Недавно ожидаемая новинка от Mazda была замечена в Норвегии. Ее увидели обычные жители, так как электромобиль никто не скрывал, он ездил по улицам города. Очевидцы сообщают, что внешне авто напоминает кроссовер Mazda CX-5. О том, что это именно электромобиль говорят сразу несколько фактов. Первый – это полное отсутствие выхлопной системы, а второй – это специфический звук двигателя, явно намекающий на то, что это электрокар.
Никаких подробностей относительно первого электромобиля от Mazda пока нет. Японский производитель обещал открыть некоторые карты до конца лета 2019 года, но пока этого не сделал. Многие эксперты предполагают, что новинка будет чем-то средним между CX-5 и CX-3. Свежие снимки в целом подтверждают подобное мнение.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:23