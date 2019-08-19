АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые научили технологию распознавания лиц прогнозировать…
EUR 73.22 USD 66.00
Курс валют на 17.08.2019

Звезда «Дома-2» Виктория Боня вышла на пляж в меховых тапках и брендовом костюме

Бывшая участница скандально известного реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня удивила интернет-пользователей выбором одежды для похода на пляж. Дело в том, что 39-летняя телезнаменитость обнародовала снимок, на котором запечатлена в меховых тапках и брендовом костюме на белоснежном песке.
Звезда «Дома-2» Виктория Боня вышла на пляж в меховых тапках и брендовом костюме

Накануне Виктория Боня опубликовала у себя на страничке в Instagram свежую фотографию, на которой продемонстрировала, в чем решила посетить пляж в Монте-Карло. Оказалось, что звезда «Дома-2» появилась у моря в меховых тапках, пижаме от известного брендового дома Louis Vuitton, кепке от Chanel, а также шарфе от Gucci.

Под свежим кадром Боня оставила пост, в котором сообщила подписчикам, что побывала на пляже в этом году только 2 раза, несмотря на то, что лето уже подходит к концу.

«Пора исправлять ошибки. День на море», - подчеркнула Вика.


Не забыла Боня и поинтересоваться у своих поклонников, удалось ли им в этом году побывать на море. Правда, мало кто отреагировал на вопрос Виктории, ведь большинство пользователей Сети отреагировали на внешний вид телезнаменитости.

Один за другим фолловеры принялись заявлять, что выбор одежды Бони для похода на пляж не только удивил их, но и рассмешил. Кое-кто из читателей даже назвал Вику «фриком».

«Наших видно издалека! Это как называется-то? Надела все лучшее и сразу?», «Ну зачеееем вот Это все?! Просто фрик какой-то, а не люкс!», «Что с Вами, Вик, происходит? Вы начали одеваться, как Сергей Зверев!» - продолжают писать в Сети.

К слову, Боня не стала реагировать на критику подписчиков.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:51

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики рассказали, какие продукты помогут в борьбе с…
Звезда «Дома-2» Виктория Боня вышла на пляж в меховых тапках и брендовом…
Мужчина умер через 16 дней после того, как узнал причину…
Иван Стебунов отказывается сниматься в сериалах ради…
Ученые научили технологию распознавания лиц прогнозировать…
Елена Валюшкина объяснила свою любовь к матерным…
Huawei готовит смартфон Y9s с выдвижной камерой и 6,5-дюймовым…
Лена Катина разводится с мужем после 6 лет…
Дизайнеры представили современный «глазастый»…
Альбина Джанабаева поделилась впечатлениями от отпуска с Валерием Меладзе и…
Медик предупредил об опасности оставленных котом…
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева начала копить деньги на новую квартиру в центре…
Названы самые успешные и презентабельные мужчины российского…
Новое поколение Mercedes-Benz Sprinter стал бестселлером марки в…
Игорь Николаев уехал на гастроли без обручального кольца на…
Tesla запустила в Америке сервис по аренде солнечных…
Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова спасла собаку, привязанную хозяином к движущейся…
Елена Бирюкова готовится к свадьбе с гражданским мужем Ильей…
Названы полезные свойства манго для…
Ксения Собчак: «Умею вести себя нормально, но это…
В Голландии создадут уникальный самолет с двумя…
Екатерина Климова опубликовала видео поющей…
В Усть-Ордынском в ДТП погибли две…
Мясо занимает почти треть расходов россиян на…
Ирина Аллегрова вспомнила, как потерялась во время отдыха в…
Эксперты рассказали о нюансах при выборе…
Озвучивший Симбу в фильме "Король Лев" 11-летний Давид Хиникадзе потратит гонорар на подарок…
Названы эксклюзивные автомобили ВАЗ, не попавшие в серийное…
Любовь Толкалина представила дебютную короткометражку на фестивале…
Оболочка MIUI 10 получила двухфакторную…
Дочери Анны Хилькевич любят машинки больше…
Тюнеры из США представили Porsche 911 Willy с уникальной…
Елизавета Боярская и Максим Матвеев планируют отпуск за…
Россияне назвали страны с самыми интересными…
Проект модульных смарт-часов Blocks…
63-летняя Крис Дженнер показала фигуру в…
Врачи рассказали о простых упражнениях, помогающих при…
Названы любимые породы собак королевской…
Максим Галкин похвастался выращенными на огороде в Юрмале…
В Румынии представили прототип полноразмерной «летающей…
Просмотреть все новости