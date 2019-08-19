Звезда «Дома-2» Виктория Боня вышла на пляж в меховых тапках и брендовом костюме
Бывшая участница скандально известного реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня удивила интернет-пользователей выбором одежды для похода на пляж. Дело в том, что 39-летняя телезнаменитость обнародовала снимок, на котором запечатлена в меховых тапках и брендовом костюме на белоснежном песке.
Накануне Виктория Боня опубликовала у себя на страничке в Instagram свежую фотографию, на которой продемонстрировала, в чем решила посетить пляж в Монте-Карло. Оказалось, что звезда «Дома-2» появилась у моря в меховых тапках, пижаме от известного брендового дома Louis Vuitton, кепке от Chanel, а также шарфе от Gucci.
Под свежим кадром Боня оставила пост, в котором сообщила подписчикам, что побывала на пляже в этом году только 2 раза, несмотря на то, что лето уже подходит к концу.
Не забыла Боня и поинтересоваться у своих поклонников, удалось ли им в этом году побывать на море. Правда, мало кто отреагировал на вопрос Виктории, ведь большинство пользователей Сети отреагировали на внешний вид телезнаменитости.
Один за другим фолловеры принялись заявлять, что выбор одежды Бони для похода на пляж не только удивил их, но и рассмешил. Кое-кто из читателей даже назвал Вику «фриком».
К слову, Боня не стала реагировать на критику подписчиков.
Накануне Виктория Боня опубликовала у себя на страничке в Instagram свежую фотографию, на которой продемонстрировала, в чем решила посетить пляж в Монте-Карло. Оказалось, что звезда «Дома-2» появилась у моря в меховых тапках, пижаме от известного брендового дома Louis Vuitton, кепке от Chanel, а также шарфе от Gucci.
Под свежим кадром Боня оставила пост, в котором сообщила подписчикам, что побывала на пляже в этом году только 2 раза, несмотря на то, что лето уже подходит к концу.
«Пора исправлять ошибки. День на море», - подчеркнула Вика.
Не забыла Боня и поинтересоваться у своих поклонников, удалось ли им в этом году побывать на море. Правда, мало кто отреагировал на вопрос Виктории, ведь большинство пользователей Сети отреагировали на внешний вид телезнаменитости.
Один за другим фолловеры принялись заявлять, что выбор одежды Бони для похода на пляж не только удивил их, но и рассмешил. Кое-кто из читателей даже назвал Вику «фриком».
«Наших видно издалека! Это как называется-то? Надела все лучшее и сразу?», «Ну зачеееем вот Это все?! Просто фрик какой-то, а не люкс!», «Что с Вами, Вик, происходит? Вы начали одеваться, как Сергей Зверев!» - продолжают писать в Сети.
К слову, Боня не стала реагировать на критику подписчиков.