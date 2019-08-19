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Ученые научили технологию распознавания лиц прогнозировать…
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Ученые научили технологию распознавания лиц прогнозировать град

Ученые Национального центра атмосферных исследований США нашли новый способ прогнозировать град и его размеры. Для этого они научили технологию распознавания лиц людей анализировать состояние атмосферы и делать на основании этого точные выводы.
Ученые научили технологию распознавания лиц прогнозировать град

Метеорологи уже давно научились прогнозировать погоду, однако в одном аспекте у них до сих пор были трудности. Они не могли точно определить, когда шторм приведет к образованию града, и каких размеров он будет. Все подобные прогнозы имели значительно более низкие показатели вероятности, поэтому специалисты уже не первый год работали в этом направлении и пытались найти выход.

Недавно ученые нашли необычное решение – они научили технологию распознавания лиц прогнозировать град и его размеры. Для этого было использовано машинное обучение и достаточно простая модель функционирования. Все, что нужно сделать для точного прогноза – дать искусственному интеллекту проанализировать снимок шторма, а также ввести дополнительные данные: температуру, давление, скорость и направление ветра.

После этого технология для распознавания лиц смогла выдавать точные прогнозы относительно града и его размеров. Эффективность подхода была подтверждена в непосредственной работе. При этом, отмечают ученые, искусственный интеллект подтвердил предыдущие гипотезы, использующиеся специалистами для описания причин появления града.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:29

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