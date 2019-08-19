Ученые научили технологию распознавания лиц прогнозировать град





Метеорологи уже давно научились прогнозировать погоду, однако в одном аспекте у них до сих пор были трудности. Они не могли точно определить, когда шторм приведет к образованию града, и каких размеров он будет. Все подобные прогнозы имели значительно более низкие показатели вероятности, поэтому специалисты уже не первый год работали в этом направлении и пытались найти выход.Недавно ученые нашли необычное решение – они научили технологию распознавания лиц прогнозировать град и его размеры. Для этого было использовано машинное обучение и достаточно простая модель функционирования. Все, что нужно сделать для точного прогноза – дать искусственному интеллекту проанализировать снимок шторма, а также ввести дополнительные данные: температуру, давление, скорость и направление ветра.После этого технология для распознавания лиц смогла выдавать точные прогнозы относительно града и его размеров. Эффективность подхода была подтверждена в непосредственной работе. При этом, отмечают ученые, искусственный интеллект подтвердил предыдущие гипотезы, использующиеся специалистами для описания причин появления града.