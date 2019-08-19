Яна Рудковская восхитилась сильными сторонами Таты Карапетян

Обращаясь к Карапетян, Рудковская назвала ее мудрой, доброй и образованной, а также призналась, что восхищается семьей бизнеследи и ее родителями. Артистка была впечатлена харизматичностью своей звездной подруги и благородством, которое захотела поставить в пример. При этом звезда назвала Карапетян скромной, отметив, что некоторые люди остро в этом нуждаются. Рудковская не сомневается в большом будущем бывшей жены Булатова, поскольку она уникальна. В конце поста продюсер поблагодарила за приятный вечер в кругу семьи Карапетян и пригласила ее на встречу в Москве.На фото Карапетян и Рудковская запечатлены на отдыхе во время морской прогулки. В комментариях поклонники выразили мнение, что разговорами о скромности продюсер решила пристыдить Викторию Лопыреву, к которой ушел Булатов.