Лена Катина разводится с мужем после 6 лет брака

Около недели назад 34-летняя Лена Катина улетела в Болгарию вместе с друзьями и сыном на отдых. Внимательные подписчики заметили, что на безымянном пальце певицы отсутствует обручальное кольцо. Пиар-директор Иван Кудрявцев заявил, что пара действительно разводится, и скоро состоится судебное заседание. Бракоразводный процесс не затянется надолго, ведь Катина и словенский музыкант Кузманович не имеют друг к другу никаких претензий. Ради 4-летнего Саши родители сохранили дружеские отношения после 6 лет брака, и бывшая «татушка» не будет запрещать видеться сыну с отцом. Сама певица не раз признавалась, что двум творческим людям тяжело вместе уживаться, а также часто возникают не только бытовые конфликты, но и профессиональные., - рассказали в окружении звездного семейства.Однажды Сашо Кузманович посвятил жене песню на словенском языке, в которой рассказал о нелегких испытания в жизни артистки, но даже такие жесты не спасли брак от распада.