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Huawei готовит смартфон Y9s с выдвижной камерой и 6,5-дюймовым экраном

Компания Huawei готовит очередной смартфон – Huawei Y9s. Модель получит 6,5-дюймовый экран и выдвижную фронтальную камеру, по своему дизайну новинка должна напоминать два устройства суббренда Honor – Honor 9X и 9X Pro.
Huawei готовит смартфон Y9s с выдвижной камерой и 6,5-дюймовым экраном

О смартфоне Huawei Y9s стало известно после того, как он попал в базу данных Android Enterprise Solutions Directory. Согласно имеющемуся описанию, новинка будет схожа с Honor 9X и 9X Pro и станет попыткой компании окончательно закрепиться в этом ценовом сегменте. На это указывает схожесть внешнего вида устройства, а также их технические характеристики. Модель получит 6,5-дюймовый экран и, что примечательно, на передней панели будет отсутствовать фронтальная камера. Это говорит о том, что она должна быть выдвижной, как и у Honor 9X и 9X Pro.

Смартфон Huawei Y9s получит 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти. В базе данных подтверждается наличие сканера для отпечатков пальцев и операционной системы Android 9.0 Pie. Также можно предположить, что в основу модели ляжет процессор Kirin 810, так как он использовался в Honor 9X и 9X Pro.

Исходя из всего этого, эксперты выдвигают предположения, что ценники на новый Huawei Y9s будут схожими с данными устройствами. Информации о дате выхода новинки пока нет, однако аналитики уверены, что ее поступления на рынок Китая можно ждать уже до конца текущего года.

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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:17

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