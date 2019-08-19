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В США за $1,25 млн продана гитара Дуэйна Оллмана из группы The Allman Brothers Band

На аукционе в США продали гитару Дуэйна Оллмана из группы The Allman Brothers Band. Стоимость сделки составила 1,25 миллиона долларов, как передает The Macon Telegraph.

Гитара Les Paul бренда Gibson была выпущена в 1957 году в золотистом корпусе. Музыкант использовал инструмент при записи двух первых альбомов группы в 1969 и 1970 годах. В последний раз Дуэйн Оллман играл на этой гитаре в 1970 году во время записи студийного альбома Layla and Other Assorted Love Songs. Вскоре после этого музыкант поменял инструмент на такой же, но вишневого цвета. В 1977 году гитару купили за 475 долларов, поскольку в то время она находилась в плохом состоянии. Многие детали отсутствовали, а корпус был сильно пострадавшим, как отметил директор музея, посвященного группе, в городе Мейкон. С того времени ее три раза красили и ремонтировали.

Новым владельцем гитары стал коллекционер, пожелавший остаться анонимным. Музей будет получать инструмент в свою коллекцию каждые полгода. Стоимость сделки составила 1,25 миллиона долларов, это одна из самых больших цен для перекрашенных гитар знаменитостей.

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Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:05

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