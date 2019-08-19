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Дизайнеры представили современный «глазастый» Mercedes-Benz

Независимые дизайнеры решили представить, как бы выглядел современный «глазастый» Mercedes-Benz. Именно подобная форма передних фар вывела бренд на пик его популярности в середине 90-х годов, однако позже он принял решение отказаться от такого внешнего вида.

С тех пор прошло уже более двух десятилетий, однако поклонники Mercedes-Benz продолжают вспоминать кузов W210 с эллиптическими фарами. Именно поэтому независимые дизайнеры создали собственные рендеры и показали, как мог бы выглядеть современный «глазастый» Mercedes-Benz. Для этого они взяли дизайн текущих седанов E-класса и добавили в них отличительную головную оптику.

Результаты работы дизайнеров показали, что при желании немецкий автопроизводитель мог бы вернуть на рынок «глазастые» Mercedes-Benz, ведь их внешний вид до сих пор остается стильным и современным. Также художники создали внешний вид и задней части кузова. За ее основу они взяли текущее поколение E-класса и отличительные фонари, использованные в кузове W124. Они располагаются чуть ниже номеров и имеют отличительную форму.

Напомним, в настоящий момент стоимость Mercedes-Benz E-класса в России стартует от 3 млн 260 тысяч рублей. За полный приводит покупателям приходится доплачивать 200 тысяч. Самая дорогая версия модели - Mercedes-Benz E-класс E 63 AMG S 4MATIC, она обладает 612-сильным двигателем и обойдется покупателю в 8 млн 210 тысяч рублей.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:09

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