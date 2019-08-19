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Звезда «Дома-2» Алена Водонаева начала копить деньги на новую квартиру в центре Москвы

Одна из самых известных экс-участниц «Дома-2» Алена Водонаева решила поделиться с фанатами своей давней мечтой. По словам телезнаменитости, она мечтает переехать в Хамовники, поэтому сейчас начала копить деньги.
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева начала копить деньги на новую квартиру в центре Москвы

Несколько месяцев назад Алена Водонаева официально рассталась со своим вторым супругом Алексеем Косинусом. Общаясь с журналистами, которые спрашивали у звезды «Дома-2» истинную причину разрыва, бизнесвумен всегда отмечала, что никогда бы не ушла от диджея, если бы он был не музыкантом, а, к примеру, предпринимателем.

Как утверждает Водонаева, она никогда не просила у Косинуса денег и всегда полагалась только на свои силы. Теперь у Алены появились новые цели, одна из которых - перебраться в новую квартиру, в другом районе Москвы.

«Решила переехать в другой район, в район моей мечты. Хочу в Хамовники», - подчеркнула Алена.


По словам Водонаевой, за 15 лет жизни в русской столице она не единожды меняла свое местоположение. Так, сначала Алене нравились Воробьевы горы, где она на протяжении 8 лет жила напротив МГУ. Правда, когда звезда «Дома-2» стала матерью, ей понравился район по соседству, после чего она приобрела там собственную недвижимость.

Сейчас Водонаева решила воплотить в жизнь свою давнюю мечту, поэтому начала копить деньги на новую квартиру. К слову, Алена намерена продать свой большой дом, а также недвижимость в интеллигентном районе зеленой ветки.

Нужно сказать, что Водонаева всегда придерживалась совета своей мамы о том, что нужно сначала делать, а уже по дороге разбираться с последствиями.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:54

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