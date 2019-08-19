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Медик предупредил об опасности оставленных котом царапин

Медик Евгений Комаровский предупредил об опасностях кошачьих царапин. Оказалось, что коты выступают носителями бактерии бартонелла, способной становиться причиной серьезных расстройств.

Отвечая на интересующие публику вопросы, доктор рассказал о рисках, связанных с полученными от котов ранами. Он советует после нанесения царапин промыть раны с мылом, что позволит уменьшить риск заражения. Опасным является попадание в организм бактерии бартонелла. Чтобы минимизировать вред, можно пустить в ход качественную антибактериальную мазь. Здоровый организм оперативно выводит опасные микроэлементы сам, но при ослабленном иммунитете или при восстановлении после тяжелой болезни есть риск увеличения находящихся на близком расстоянии от места царапины лимфоузлов.

Известно, что при болезни между получением царапины и разбуханием лимфоузлов может пройти 1,5-6 месяцев. Некоторое время состояние не будет меняться, а потом размеры придут в норму самостоятельно. Однако при признаках воспаления потребуется терапия посредством антибиотиков. К доктору следует обращаться при глубокой и рваной царапине или ране на лице, а также если остановить кровотечение самостоятельно не удается.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:58

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