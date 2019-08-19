Новое поколение Mercedes-Benz Sprinter стал бестселлером марки в России





Такое падение объемов продаж в первую очередь связано с временным прекращением выпуска Mercedes-Benz Sprinter Classic на мощностях предприятия «Гриппы ГАЗ». Оно было обусловлено отсутствием необходимых комплектующих. Именно приостановка выпуска этой модели и позволила новому поколению Mercedes-Benz Sprinter стать главным бестселлером марки в России.Модель предлагается российским покупателям с 3 типами двигателей, 4 вариантами длины кузова и 3 высотами крыши. Такой широкий выбор позволяет любому покупателю найти подходящий ему Mercedes-Benz Sprinter. Модель также предлагает экономически выгодные дизельные силовые установки и два вида трансмиссии: «автомат» и «механику». Некоторые версии этого легкового коммерческого автомобиля стали доступны в России лишь весной 2019 года, поэтому их продажи могут значительно увеличится. Речь в первую очередь о 5,5-тонных пассажирских вариантах. Также отечественные дилеры бренда предлагают покупателем особую версию модели – Limited Edition.